Прямой эфир

На севере Британии толпа подожгла полицейский участок

03 августа 2024 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Волна беспорядков на севере Британии захлестывает город за городом. Вслед за Саунтпортом погромы и столкновения с полицией начались в Сандерленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Британии толпа подожгла полицейский участок-1

Там толпы молодых людей переворачивали и поджигали машины и мусорные баки. Пытались даже штурмовать местную мечеть. Когда на разгон погромщиков прибыли усиленные наряды полиции, в них полетели камни и бутылки. Затем разгоряченные группы прорвались к полицейскому участку и подожгли его. В ходе столкновений серьезные ранения получили трое правоохранителей.

На севере Британии толпа подожгла полицейский участок-4

Беспорядки в стране вспыхнули в Саунтпорте, где 29 июля молодой человек с ножом напал на детский центр. Тогда погибли три девочки. По данным властей, митинги организовали ультраправые группировки, после того как появилась информация, что нападавший является беженцем.

# Массовые беспорядки # Новости Великобритании

Другие новости рубрики

Все новости
WP: в Украине обеспокоены обменом заключёнными между Россией и Западом
03 августа 2024 11:06

WP: в Украине обеспокоены обменом заключёнными между Россией и Западом

США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток
03 августа 2024 11:02

США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток

Трамп проведёт дебаты с Харрис на Fox News
03 августа 2024 10:22

Трамп проведёт дебаты с Харрис на Fox News