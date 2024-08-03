На севере Британии толпа подожгла полицейский участок

Волна беспорядков на севере Британии захлестывает город за городом. Вслед за Саунтпортом погромы и столкновения с полицией начались в Сандерленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там толпы молодых людей переворачивали и поджигали машины и мусорные баки. Пытались даже штурмовать местную мечеть. Когда на разгон погромщиков прибыли усиленные наряды полиции, в них полетели камни и бутылки. Затем разгоряченные группы прорвались к полицейскому участку и подожгли его. В ходе столкновений серьезные ранения получили трое правоохранителей.