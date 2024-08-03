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WP: в Украине обеспокоены обменом заключёнными между Россией и Западом

03 августа 2024 11:06
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В Киеве возникло беспокойство из-за обмена заключенными между Россией и Западом, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Автор пишет, что у ряда украинцев появилась настороженность в связи с новостями касательно соглашения по заключенным, которое удалось реализовать благодаря дипломатическим переговорам между РФ и США. Граждане Украины понимают, что выживание их страны зависит от оружия и денежных средств, которые даны в долг и подаренных властями зарубежных стран. И, если такая поддержка закончится, то Украина окажется в затруднительной ситуации.

В частности, Мэр Киева Виталий Кличко высказался, что имеются опасения, чтобы это не стало тенденцией.

# Международная политика

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