В Киеве возникло беспокойство из-за обмена заключенными между Россией и Западом, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Автор пишет, что у ряда украинцев появилась настороженность в связи с новостями касательно соглашения по заключенным, которое удалось реализовать благодаря дипломатическим переговорам между РФ и США. Граждане Украины понимают, что выживание их страны зависит от оружия и денежных средств, которые даны в долг и подаренных властями зарубежных стран. И, если такая поддержка закончится, то Украина окажется в затруднительной ситуации.

В частности, Мэр Киева Виталий Кличко высказался, что имеются опасения, чтобы это не стало тенденцией.