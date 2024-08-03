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США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток

03 августа 2024 11:02
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США накаляют и так непростую ситуацию на Ближнем Востоке. Как стало известно, Вашингтон решил усилить там свое военное присутствие, чтобы, как было заявлено, снизить рост эскалации в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток-1

Для этого в Средиземное море и Оманский залив отправляются ракетные крейсеры, эсминцы, авианосцы и дополнительные эскадрильи истребителей. Как отметили в Пентагоне, это самая большая переброска войск на Ближний Восток с первых дней начала войны в секторе Газа. Стоит отметить, что уже сейчас в Средиземном море и Персидском заливе уже находится 12 кораблей и подразделения морской пехоты. Вся эта группировка предназначена для защиты американских войск в регионе и Израиля в связи с угрозами со стороны Ирана и ближневосточных группировок, палестинской ХАМАС и ливанской «Хезболлы».

# Палестина-Израиль

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