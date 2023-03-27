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В Великобритании продукты дорожают быстрее, чем производятся

27 марта 2023 20:36
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Новости Великобритании. Британцы не успевают за ростом цен в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукты питания в Королевстве дорожают быстрее, чем их успевают производить. При этом успокоить жителей не могут даже эксперты.  

В Великобритании продукты дорожают быстрее, чем производятся-1

По словам специалистов, покупательная способность граждан придет в норму лишь через три-четыре года. А на полное восстановление экономики страны понадобится и того больше. Напомним, в конце 2023 года инфляция в Британии обновила 40-летний максимум и с тех пор держится на стабильно высоком уровне.

В Великобритании продукты дорожают быстрее, чем производятся-4

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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