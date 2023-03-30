На сайте президента Зеленского появилась петиция о размещении в Украине ядерного оружия

Согласно обращению, речь идет о размещении на украинской территории ядерного оружия Штатов.

Разместить ядерное оружие от Америки в Украине или сделать государство страной с собственным ядерным вооружением, говорится в петиции, пишет РИА Новости. Сообщается, что обоснований к такому прошению не приводится. Под петицией подписались свыше ста человек. Чтобы обращение было рассмотрено главой государства, нужно двадцать пять тысяч подписей. Они должны быть собраны за оставшиеся девяносто два дня.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить применение снарядов с обедненным ураном, которые Великобритания намерена передать Киеву.