Из-за нехватки полицейских в Польше растёт уровень преступности

Новости Польши. В Польше не хватает полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране насчитывается почти 13 тысяч вакансий. Это рекорд за последние 12 лет.

Любопытно, что хуже всего дела обстоят в Варшаве. В столичном отделении полиции не хватает почти 2 000 человек, а это пятая часть всего состава. Из-за этого на улицах реже встретишь патрульных, зато число преступлений в стране растет. В 2023 году службу оставили более 6 000 полицейских, а на работу устроились всего 700.