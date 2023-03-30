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Австрийская оппозиция покинула зал парламента во время выступления президента Зеленского

30 марта 2023 12:38
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Представители австрийской «Партии свободы» в знак протеста вышли из зала парламента, как только украинский лидер Зеленский начал говорить речь.

Выступление президента Украины транслировалось по видеосвязи. Сообщается, что присутствующие представители оппозиции поднялись и вышли из зала, где проходило заседание нижней палаты, пишет РИА Новости. На пустых местах остались таблички с требованием соблюдать государственный нейтралитет. Сообщается, что речь Владимира Зеленского также транслировалась в режиме онлайн на австрийских телеканалах.

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# Международная политика # Владимир Зеленский

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