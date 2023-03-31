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Медведев допустил появление в РФ петиции о превентивном ядерном ударе

31 марта 2023 06:13
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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев допустил появление в стране обращения о нанесении превентивного ядерного удара, комментируя петицию на сайте Зеленского о появлении американского ядерного оружия в Украине.

Ответом может стать российская петиция, приводит слова Медведева ТАСС. Зампред Совбеза задался вопросом, как отвечать на этот бред? Российской петицией о применении ядерного оружия в случае, если президент Байден передаст властям Украины «свой чемоданчик», сказал Медведев. Он также отметил, что допускает такую договоренность между Штатами и Киевом.

Как сообщалось, на сайте украинского президента появилась петиция о размещении ядерного оружия Америки. Для того чтобы она была рассмотрена Зеленским, подписи под обращением должны поставить двадцать пять тысяч человек.

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# Международная политика # Дмитрий Медведев

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