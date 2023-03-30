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Чехию охватили демонстрации против пенсионной реформы

30 марта 2023 12:21
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Новости Чехии. Вслед за Францией протесты против пенсионной реформы охватили и Чехию. Несколько тысяч человек вышли на улицы Праги, чтобы выразить свое возмущение планами правительства принять новый законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чехию охватили демонстрации против пенсионной реформы-1

В случае принятия документа жителей страны ждут более жесткие и болезненные изменения. Если французам выхода на заслуженный отдых придется ждать до 64 лет, то чехи смогут уйти на пенсию лишь в 68. Такая перспектива людей, мягко говоря, не устраивает. Пока демонстрации проходят тихо и мирно. Профсоюзы заявили, что намерены вести переговоры с правительством. Но если это не возымеет эффекта, акции станут более массовыми и жесткими.

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# Акции протеста # Фотофакт

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