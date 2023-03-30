Чехию охватили демонстрации против пенсионной реформы

Новости Чехии. Вслед за Францией протесты против пенсионной реформы охватили и Чехию. Несколько тысяч человек вышли на улицы Праги, чтобы выразить свое возмущение планами правительства принять новый законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае принятия документа жителей страны ждут более жесткие и болезненные изменения. Если французам выхода на заслуженный отдых придется ждать до 64 лет, то чехи смогут уйти на пенсию лишь в 68. Такая перспектива людей, мягко говоря, не устраивает. Пока демонстрации проходят тихо и мирно. Профсоюзы заявили, что намерены вести переговоры с правительством. Но если это не возымеет эффекта, акции станут более массовыми и жесткими.