Прямой эфир

На Сахалине из-за взрыва газа обрушилась часть дома – есть жертвы, в том числе дети

19 ноября 2022 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Семь человек, человек погибли, среди них трое детей при взрыве газа в пятиэтажном доме на Сахалине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП обрушился весь подъезд.

На Сахалине из-за взрыва газа обрушилась часть дома – есть жертвы, в том числе дети-1

Очевидцы самостоятельно начали разбирать завалы сразу после взрыва, позже к работе приступили пожарные бригады. По данным МЧС России, количество пострадавших увеличилось до девяти. Сам дом не был газифицирован. По предварительной информации, в пятиэтажке взорвался баллон с газом, который лежал на балконе.

На Сахалине из-за взрыва газа обрушилась часть дома – есть жертвы, в том числе дети-4

Разбор завалов продолжается, сотрудники оперативных служб выясняют все обстоятельства произошедшего.

# Взрыв газа # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
60% поляков вынуждены экономить на еде из-за роста цен
18 ноября 2022 20:41

60% поляков вынуждены экономить на еде из-за роста цен

У генпрокуратуры Молдовы собрались 50 тысяч протестующих против правительства
18 ноября 2022 20:40

У генпрокуратуры Молдовы собрались 50 тысяч протестующих против правительства

Венгры недовольны низкими зарплатами – в 40 городах страны вспыхнули протесты
18 ноября 2022 20:39

Венгры недовольны низкими зарплатами – в 40 городах страны вспыхнули протесты