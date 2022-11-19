Новости России. Семь человек, человек погибли, среди них трое детей при взрыве газа в пятиэтажном доме на Сахалине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП обрушился весь подъезд.

Очевидцы самостоятельно начали разбирать завалы сразу после взрыва, позже к работе приступили пожарные бригады. По данным МЧС России, количество пострадавших увеличилось до девяти. Сам дом не был газифицирован. По предварительной информации, в пятиэтажке взорвался баллон с газом, который лежал на балконе.