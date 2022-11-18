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У генпрокуратуры Молдовы собрались 50 тысяч протестующих против правительства

18 ноября 2022 20:40
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Новости Молодовы. Продолжаются антиправительственные протесты в Кишиневе. 18 ноября на акцию у здания генпрокуратуры Молдовы собрались 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У генпрокуратуры Молдовы собрались 50 тысяч протестующих против правительства-1

В результате чего часть улиц оказались перекрыты. Тем не менее пока митинг проходит относительно мирно. Напомним, уже почти три месяца жители требуют отставки правительства и лично Майи Санду. По мнению активистов, власти не способны вывести страну из затяжного кризиса и предложить конкретные решения на благо населения. Люди недовольны резким ростом цен на продукты питания и услуги и продолжают требовать социальных гарантий в связи со сложной экономической ситуацией.

# Акции протеста # Майа Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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