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Венгры недовольны низкими зарплатами – в 40 городах страны вспыхнули протесты

18 ноября 2022 20:39
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Новости Венгрии. 10 миллиардов евро ежегодно теряет экономика Венгрии из-за санкций. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгры недовольны низкими зарплатами – в 40 городах страны вспыхнули протесты-1

Он также отметил, что санкционная политика привела к стремительному росту цен на энергоносители. А подобные убытки не позволяют повышать зарплаты и понижать налоги. Ситуация вызывает недовольство в обществе. Увеличить оплату труда, в частности, требуют учителя. Акции протеста прошли более чем в 40 городах Венгрии. А самая масштабная демонстрация – в столице. В поддержку представителей образования выступило огромное количество людей. Так, им удалось выстроить живую цепь в 10 километров. Напомним, в сентябре учителя начали кампанию «Я хочу учить», требуя решить проблему с нехваткой педагогов.

# Протесты # Виктор Орбан # Новости Венгрии # Фотофакт

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