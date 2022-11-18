Венгры недовольны низкими зарплатами – в 40 городах страны вспыхнули протесты

Он также отметил, что санкционная политика привела к стремительному росту цен на энергоносители. А подобные убытки не позволяют повышать зарплаты и понижать налоги. Ситуация вызывает недовольство в обществе. Увеличить оплату труда, в частности, требуют учителя. Акции протеста прошли более чем в 40 городах Венгрии. А самая масштабная демонстрация – в столице. В поддержку представителей образования выступило огромное количество людей. Так, им удалось выстроить живую цепь в 10 километров. Напомним, в сентябре учителя начали кампанию «Я хочу учить», требуя решить проблему с нехваткой педагогов.