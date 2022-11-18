60% поляков вынуждены экономить на еде из-за роста цен

Новости Польши. Более 60 % поляков намерены экономить на еде. Люди не готовы к дальнейшему повышению цен в продуктовых магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А они, по мнению экспертов, продолжат расти. Ведь производители все чаще жалуются на увеличение своих расходов. Поэтому придется рост затрат перекладывать на польских покупателей, которые и так не выключают режим экономии. Увеличение стоимости товаров и услуг сильно беспокоит поляков, согласно данным опросов, более половины из них напуганы текущей ситуацией. Напомним, в октябре инфляция в стране составила почти 18 %.