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60% поляков вынуждены экономить на еде из-за роста цен

18 ноября 2022 20:41
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Новости Польши. Более 60 % поляков намерены экономить на еде. Люди не готовы к дальнейшему повышению цен в продуктовых магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60% поляков вынуждены экономить на еде из-за роста цен-1

А они, по мнению экспертов, продолжат расти. Ведь производители все чаще жалуются на увеличение своих расходов. Поэтому придется рост затрат перекладывать на польских покупателей, которые и так не выключают режим экономии. Увеличение стоимости товаров и услуг сильно беспокоит поляков, согласно данным опросов, более половины из них напуганы текущей ситуацией. Напомним, в октябре инфляция в стране составила почти 18 %.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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