На реке в Балтиморе после обрушения моста ищут выживших – в воду вместе переправой рухнули 7 машин

Масштабная спасательная операция развернулась на реке в американском Балтиморе после обрушения автомобильного моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации экстренных служб, в воду вместе с двухкилометровой переправой рухнули семь машин.

Однако эти данные неокончательные. Поиски водителей и пассажиров авто (предположительно, это около 20 человек) продолжаются уже более 10 часов, но шансы найти выживших в ледяной воде с каждой минутой уменьшаются.

Пока спасатели обнаружили и доставили на берег лишь двоих пострадавших. Власти города ввели режим чрезвычайного положения.