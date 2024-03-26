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На реке в Балтиморе после обрушения моста ищут выживших – в воду вместе переправой рухнули 7 машин

26 марта 2024 17:25
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Масштабная спасательная операция развернулась на реке в американском Балтиморе после обрушения автомобильного моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации экстренных служб, в воду вместе с двухкилометровой переправой рухнули семь машин.

На реке в Балтиморе после обрушения моста ищут выживших – в воду вместе переправой рухнули 7 машин-1

Однако эти данные неокончательные. Поиски водителей и пассажиров авто (предположительно, это около 20 человек) продолжаются уже более 10 часов, но шансы найти выживших в ледяной воде с каждой минутой уменьшаются.

На реке в Балтиморе после обрушения моста ищут выживших – в воду вместе переправой рухнули 7 машин-4

Пока спасатели обнаружили и доставили на берег лишь двоих пострадавших. Власти города ввели режим чрезвычайного положения.

На реке в Балтиморе после обрушения моста ищут выживших – в воду вместе переправой рухнули 7 машин-7

Напомним, ЧП произошло минувшей ночью. Грузовой корабль под флагом Сингапура врезался в одну из опор моста на реке в Балтиморе, после чего судно загорелось. Экипаж, состоящий из 22-х моряков, эвакуировали.

# ЧП

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