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Грузовое судно снесло автомобильный мост в США

26 марта 2024 10:35
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Крупное ЧП произошло в американском штате Мэриленд. В Балтиморе большой сухогруз буквально снес автомобильный мост. Судно на полном ходу врезалось в одну из опор, в результате в реку рухнул пролет длиной более двух километров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовое судно снесло автомобильный мост в США-1

Как сообщается, в этот момент на мосту находились семь рабочих и несколько машин, все они упали в воду. Сам корабль после столкновения загорелся и через несколько минут затонул. На место происшествия прибыли бригады экстренных служб, в том числе водолазы и как минимум два вертолета. Они начали поисково-спасательную операцию. Пока сообщений о погибших и пострадавших нет. Полиция пытается выяснить, сколько людей и автомобилей находилось на мосту в момент обрушения. Уточняется и численность экипажа затонувшего судна.

# ДТП # Новости США

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