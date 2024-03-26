Зеленский уволил секретаря СНБО Украины Данилова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны, сообщается в соответствующем распоряжении на официальном сайте главы государства. Об этом пишет РИА Новости.

На эту должность был назначен бывший глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. При этом отмечается, что Олег Иващенко стал новым главой ведомства.

Данилов занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны с октября 2019 года, до этого с 1994 по 1997 год он был мэром Луганска, а в 2015 году возглавлял подконтрольную Киеву Луганскую областную государственную администрацию. Также он был депутатом Верховной рады пятого созыва.

С 2014 по 2019 год Литвиненко занимал пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, после чего стал руководителем Национального института стратегических исследований.