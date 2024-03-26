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Лондонский суд вынес решение в пользу основателя Wikileaks Ассанжа

26 марта 2024 13:17
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Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа не станут сразу высылать в США, а у его адвокатов будет шанс повторно обжаловать решение о его экстрадиции. Об этом пишет ТАСС.

Высокий суд Англии и Уэльса дал такую такую возможность 52-летнему жителю Австралии после слушаний в феврале.

Суд дал американскому правительству три недели на то, чтобы представить заверения в том, что Ассанж будет иметь возможность ссылаться на Первую поправку к Конституции США (защищающую свободу слова), что к нему будет относиться беспристрастный суд, и что он будет пользоваться такой же охраной, как и гражданин США.

Ассанж, как житель Австралии, может быть лишен права ссылаться на Первую поправку, что и послужило причиной апелляции. Его защитники уверяют, что, публикуя секретные документы, он занимался журналистской деятельностью.
Если же Вашингтон не предоставит требуемых гарантий, Ассанж может опротестовать решение о его выдаче, и суд вновь изучит все аргументы его защиты. Новые судебные слушания назначены на 20 мая.

По мнению британских экспертов, США смогут предоставить гарантии того, что Ассанж не получит смертного приговора, и в рамках апелляции будет рассмотрен только вопрос о его праве на защиту. Решение британского суда вызвало критику со стороны жены Ассанжа Стеллы.

# Международная политика # Джулиан Ассанж

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