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Глава ФСБ РФ: Украина, США и Британия стоят за терактом в «Крокус Сити Холле»

26 марта 2024 14:04
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Глава ФСБ России Александр Бортников считает, что в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» виноваты США, Великобритания и Украина. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что Украина пытается подтвердить собственную дееспособность, совершая диверсии и теракты, что подтверждают и руководители украинских спецслужб , и службы безопасности Великобритании.

Как отметил Бортников, в публичном поле полно информации, указывающей на желание Запада и Украины нанести вред России путем совершения разнообразных актов агрессии, в том числе ударов дронов, морских атак на неэкипажных катерах, вторжения диверсионных групп и террористических структур на территорию России.

# Международная политика

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