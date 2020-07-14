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На пылающем корабле ВМС США находится свыше 3 тысяч тонн топлива

14 июля 2020 08:34
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Новости США. Число пострадавших в результате пожара на корабле ВМС США возросло до 59, среди них 23 гражданских лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пылающем корабле ВМС США находится свыше 3 тысяч тонн топлива-1

Напомним, десантный корабль ВМС США загорелся на базе в Сан-Диего 13 июля (подробнее здесь).

У потерпевших диагностированы тепловой удар и отравление дымом. Ликвидировать возгорание не удается уже более 30 часов.

На пылающем корабле ВМС США находится свыше 3 тысяч тонн топлива-4

На пылающем корабле ВМС США находится свыше 3 тысяч тонн топлива-6

На пылающем корабле ВМС США находится свыше 3 тысяч тонн топлива-8

В тушении задействованы специальные суда и три вертолета. Пожарные пытаются не допустить возгорания свыше 3 тысяч тонн топлива, расположенного на самой нижней палубе корабля.

Выяснилось, что в момент ЧП система пожаротушения на судне была отключена. Расследование продолжается.

# Пожар # Фотофакт

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