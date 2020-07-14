В префектуре Хиросима из-за схода оползня без вести пропали два человека

Новости Японии. Поисково-спасательная операция развернулась в японской префектуре Хиросима, где в результате схода оползня без вести пропали как минимум два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный поток из грязи и камней вызвали непрекращающиеся ливни. Почти за 2 недели из-за наводнений и оползней на юго-западе страны частично или полностью разрушенными оказались около 15 тысяч домов.