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В префектуре Хиросима из-за схода оползня без вести пропали два человека

14 июля 2020 08:25
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Новости Японии. Поисково-спасательная операция развернулась в японской префектуре Хиросима, где в результате схода оползня без вести пропали как минимум два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В префектуре Хиросима из-за схода оползня без вести пропали два человека-1

Мощный поток из грязи и камней вызвали непрекращающиеся ливни. Почти за 2 недели из-за наводнений и оползней на юго-западе страны частично или полностью разрушенными оказались около 15 тысяч домов.

В префектуре Хиросима из-за схода оползня без вести пропали два человека-4

В префектуре Хиросима из-за схода оползня без вести пропали два человека-6

Экономический ущерб исчисляется миллионами долларов. В списке погибших 72 человека. 13 граждан числятся пропавшими без вести.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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