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Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесли

13 июля 2020 19:53
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Новости мира. Экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ по вопросу обострения ситуации между Баку и Ереваном отложено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – необходимость проведения дополнительных консультаций с государствами-членами для определения формата. Постсовет инициировал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесли-1

Ранее Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В свою очередь Ереван сообщил, что 12 июля военнослужащие Азербайджана попытались захватить опорный пункт Армении.

Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесли-4

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями – США, Францией и Россией.

# ОДКБ # Станислав Зась # Фотофакт

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