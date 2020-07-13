Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесли

Новости мира. Экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ по вопросу обострения ситуации между Баку и Ереваном отложено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – необходимость проведения дополнительных консультаций с государствами-членами для определения формата. Постсовет инициировал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Ранее Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В свою очередь Ереван сообщил, что 12 июля военнослужащие Азербайджана попытались захватить опорный пункт Армении.