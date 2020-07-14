Александр Лукашенко поздравил президента Франции и жителей этой страны с национальным праздником

Новости Франции. Франция отмечает главный национальный праздник – День взятия Бастилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1789 году парижане штурмом взяли знаменитую крепость-тюрьму. Это событие считается началом Великой французской революции.

Традиционно 14 июля в стране сопровождается массовыми гуляниями. Однако в 2020 году национальный праздник проходит в более скромном формате. Вместо военного парада на Елисейских полях состоится торжественное шествие небольшого отряда на площади Согласия. А традиционный фейерверк над Эйфелевой башней можно будет наблюдать издалека либо онлайн.