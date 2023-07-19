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На полигоне в Крыму продолжаются взрывы – участок трассы «Таврида» перекрыт

19 июля 2023 11:26
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Новости России. На горящем полигоне в Крыму продолжаются взрывы. Подъезды к месту ЧП перекрыты оперативными службами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне в Крыму продолжаются взрывы – участок трассы «Таврида» перекрыт-1

Продолжается эвакуация более 2 000 жителей. Предварительно, она не продлится дольше двух дней. Участок трассы «Таврида» перекрыт, организован объезд. Железнодорожное сообщение не нарушено. Прокуратура Крыма открыла горячие линии.

Ранее глава украинской разведки заявил, что пожар на полигоне – результат операции ВСУ. Сообщение появилось в СМИ Украины. Однако позже комментарий был удален и опровергнут.

# Взрыв # Новости России # Фотофакт

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