Мэр Одессы заявил о мощнейшей атаке российских военных с начала СВО

Ночные удары по городу стали самыми мощными с начала спецоперации. Об этом сообщил глава Одессы Геннадий Труханов, пишет РИА Новости.

Нынешнюю ночь он назвал одной из самых ужасных, отметив, что таких атак со стороны Вооруженных сил Российской Федерации город не помнит с начала СВО.

Утром в среду, 19 июля, украинское оперативное командование проинформировало, что в результате ударов в одном из портов области разрушены зерновой и масляной терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Повреждения получил промышленный объект и склады в Одесском районе.

Накануне Минобороны РФ информировало о ракетных ударах возмездия по украинским объектам, где шла подготовка к террористическим актам против Российской Федерации. Речь шла и об объектах в Одессе, где украинская сторона изготавливала водные БПЛА. С помощью таких беспилотников, по информации российской стороны, в ночь на понедельник, 17 июля, Киевом был совершен теракт на Крымском мосту. В результате удара погибла семья и пострадал малолетний ребенок.