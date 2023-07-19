Амбразевич в штаб-квартире ООН: мир должен стать свободным от односторонних принудительных мер

Без устойчивого мира никакие меры не приведут к достижению целей устойчивого развития. Уверенность в этом выразил заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он присоединился к дискуссии политического форума высокого уровня по устойчивому развитию Экономического и Социального совета Организации Объединенных Наций. На нем была озвучена позиция Беларуси: мир должен стать свободным от односторонних принудительных мер.

Целенаправленные запреты Литвы, США, Европейского союза на транзит калийных удобрений из Беларуси в адрес развивающихся стран Африки, Латинской Америки и Азии заслуживают осуждения и должны быть пересмотрены.