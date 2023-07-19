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Амбразевич в штаб-квартире ООН: мир должен стать свободным от односторонних принудительных мер

19 июля 2023 10:32
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Без устойчивого мира никакие меры не приведут к достижению целей устойчивого развития. Уверенность в этом выразил заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амбразевич в штаб-квартире ООН: мир должен стать свободным от односторонних принудительных мер-1

Он присоединился к дискуссии политического форума высокого уровня по устойчивому развитию Экономического и Социального совета Организации Объединенных Наций. На нем была озвучена позиция Беларуси: мир должен стать свободным от односторонних принудительных мер.

Целенаправленные запреты Литвы, США, Европейского союза на транзит калийных удобрений из Беларуси в адрес развивающихся стран Африки, Латинской Америки и Азии заслуживают осуждения и должны быть пересмотрены.

# ООН # Юрий Амбразевич # Фотофакт

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