Макгрегор: РФ, Китай и Индия созданием новой валюты пошатнут США

Экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор дал интервью YouTube-каналу London Real, где высказался по поводу идеи ввода новой валюты, создание которой инициировано Россией, сообщает ТАСС.

По мнению Макгрегора, такие действия Российской Федерации, а также стран солидарных с ней, не что иное, как намеренное сопротивление политике Вашингтона, что может привести к неустойчивости финансового превосходства Соединенных Штатов Америки.

Для всего мира наступит в некотором смысле новая эра, считает экс-советник главы Пентагона. Идея замены доллара новой валютой поддерживается белее чем сорока странами. Золотовалютный фонд, предлагаемой взамен доллара валюты будет находиться в России, Китае и Индии. Множество стран заинтересованы в поддержке такой идеи, что поспособствует снижению гегемонии США.