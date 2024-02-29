Парламент ЕС принял спорный закон о восстановлении природы

Аграрный вопрос все более остро стоит в странах ЕС. Европарламент утвердил спорный закон о восстановлении природы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это несмотря на масштабные протесты фермеров. Документ направлен на то, чтобы восстановить в Евросоюзе пострадавшие экосистемы. Этого требуют около 80 % площадей природных территорий. Закон касается и сельхозугодий. То есть у фермеров могут забрать землю, чтобы, например, она стала вновь болотом, если ранее оно было мелиорировано. Критики закона говорят, что это разорит аграриев, сократит производство фермерской продукции и приведет к росту цен. Социалисты и «зеленые» этого слышать не хотят.

Сесар Луена, докладчик в парламенте ЕС по закону о восстановлении природы:

Я думаю, что это исторический прогресс. Европейскому союзу необходима природоохранная политика, выходящая за рамки простой защиты. Так что это настоящий скачок вперед, этот закон, который будет реализован к 2030 году. Я думаю, что это очень важный шаг вперед.