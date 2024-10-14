Польша планирует установить минные поля на границе с Беларусью

Польша создаст минные поля на границе с Беларусью. Об этом сообщили местные СМИ. Планируется, что они войдут в систему так называемого «Восточного щита» – комплекса защитных сооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня, 14 октября, пройдут практические занятия по установке бетонных укреплений «зубы дракона», противотанковых ежей и рвов. Чтобы потом на практике оперативно оборудовать ими приграничную с нашей страной территорию. Польские власти планировали начать строительство этого важного по их мнению объекта в начале 2025-го, но потом решили перенести начало работ на более ранний срок. Уже к концу 2024 года в системе «Восточного щита» должны появится первые элементы. На этот проект Варшава потратит более 2 миллиардов евро и планирует завершить через четыре года.

Цезарь Томчик, заместитель министра обороны Польши:

Что касается программы «Восточный щит», то мы хотим, чтобы она завершилась в 2028 году. Ориентировочная стоимость составляет около 10 миллиардов злотых. Но здесь речь идет только о материальных затратах. Это огромные инвестиции не только в национальном масштабе, но и в масштабах всего НАТО.

Однако имеет ли смысл тратить такие деньги, чтобы городить этот забор – большой вопрос. Ведь Беларусь неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. Скорее всего польские власти запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.