Власти США занимаются компьютерным шпионажем и дезинформацией по всему миру. Об этом говорится в отчете подготовленном китайским агентством по кибербезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его сведениям они не брезговали контролировать сети не только своих противников, но и своих ближайших союзников, например Германии. Делается это в разведывательных целях. При этом, чтобы скрыть свою деятельность, американские секретные службы разработали специальную киберсистему, которая в случае обнаружения перекладывает вину на другие страны, говорится в отчете. Эта обманная тактика позволяет подразделениям кибервойны и разведывательным службам США действовать под фальшивыми именами, осуществляя кибератаки и шпионаж по всему миру, приписывая эти действия государствам, не являющимся союзниками.