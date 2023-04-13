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На новой волне протестов во Франции ожидается до 700 тысяч митингующих

13 апреля 2023 12:54
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Новости Франции. Во Франции началась очередная акция протеста против пенсионной реформы. Первыми к ней присоединились парижские сборщики мусора. Они вновь объявили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На новой волне протестов во Франции ожидается до 700 тысяч митингующих-1

Французская столица опять рискует превратиться в большую свалку. Митингующие перекрыли все дороги, ведущие к мусороперерабатывающим заводам. Ожидается, что на демонстрации выйдут до 700 тысяч человек. Это рабочие нефтеперерабатывающих заводов, учителя, железнодорожники и многие другие. Ожидаются серьезные перебои в работе транспорта, возможны задержки или отмены поездов. В Перпиньяне фермеры заблокировали улицы тракторами. В Нанте уже фиксируются столкновения демонстрантов с полицией. Завтра, 14 апреля, Конституционный совет будет рассматривать законность решения властей повысить пенсионный возраст до 64-х лет. 

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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