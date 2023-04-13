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ФСБ России: Запад использует новое кибероружие в конфликте с РФ

13 апреля 2023 11:42
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Россия обвинила Пентагон и НАТО в причастности к кибератакам с территории Украины против страны.

Речь идет о новых видах кибероружия, при использовании которого западные страны совершают кибератаки на критическую инфраструктуру Российской Федерации. Об этом сообщает Федерация службы безопасности РФ, пишет РИА Новости. Отмечается, что атаки осуществляются через Украину. Таким образом Штаты и НАТО скрыто применяют новые виды кибероружия.

Сообщается, что с начала 2022 года российские спецслужбы определили свыше 5 тысяч кибератак против критической инфраструктуры Российской Федерации. Благодаря оперативно предпринятым действиям последствий хакерских атак удалось избежать.

# Международная политика

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