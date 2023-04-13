Прямой эфир

В Китае засняли панду, которая купается в бассейне. Посмотрите на этот необычный момент

13 апреля 2023 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Резвую панду застали за занятием аква-йогой во время принятия ванны. На кадрах, снятых в Центре охраны и исследования гигантских панд, пушистая загорающая Доуба потягивается и плескается в бассейне, двигая своим телом для развлечения.

В Китае засняли панду, которая купается в бассейне. Посмотрите на этот необычный момент-1

Ему больше 100 миллионов лет. В музее Лондона выставили скелет гигантского динозавра – подробности здесь.

Доуба родилась в 2020 году, а ее мама Бао-Бао родилась в Вашингтоне, вернулась в Китай в 2017. Кадры размещены на мультимедийной платформе iPanda, обеспечивающей круглосуточные прямые трансляции повседневной жизни панд в заповедниках юго-западного Китая.

# Реклама # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ему больше 100 млн лет. В музее Лондона выставили скелет гигантского динозавра
13 апреля 2023 11:55

Ему больше 100 млн лет. В музее Лондона выставили скелет гигантского динозавра

ФСБ России: Запад использует новое кибероружие в конфликте с РФ
13 апреля 2023 11:42

ФСБ России: Запад использует новое кибероружие в конфликте с РФ

Суд в Гааге обязал Россию выплатить 5 млрд долларов Украине за активы в Крыму
13 апреля 2023 11:02

Суд в Гааге обязал Россию выплатить 5 млрд долларов Украине за активы в Крыму