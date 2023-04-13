Ему больше 100 млн лет. В музее Лондона выставили скелет гигантского динозавра

В почитаемых залах Лондонского музея естественной истории выставили одного из крупнейших животных когда-либо ходивших по земле. Гигантский динозавр, принадлежащий к такой группе известной, как титанозавры, посещает Европу впервые с момента его открытия в Аргентине в 2010 году.

Шинейд Маррон, менеджер выставки:

Жил он около 101 миллиона лет назад на территории нынешней Патагонии в Аргентине. Это огромные существа. Очевидно, нуждались они в большом количестве пищи, чтобы питать такие огромные тела. Деревья и растения вокруг них вымирали. В Китае засняли панду, которая купается в бассейне. Посмотрите на этот необычный момент – подробности здесь.