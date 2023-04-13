Ему больше 100 млн лет. В музее Лондона выставили скелет гигантского динозавра
В почитаемых залах Лондонского музея естественной истории выставили одного из крупнейших животных когда-либо ходивших по земле. Гигантский динозавр, принадлежащий к такой группе известной, как титанозавры, посещает Европу впервые с момента его открытия в Аргентине в 2010 году.
Шинейд Маррон, менеджер выставки:
Жил он около 101 миллиона лет назад на территории нынешней Патагонии в Аргентине. Это огромные существа. Очевидно, нуждались они в большом количестве пищи, чтобы питать такие огромные тела. Деревья и растения вокруг них вымирали.
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Этим животным приходилось съедать не менее 150 килограммов пищи в сутки, чтобы держать себя в форме. Его скелет белее 5 метров в высоту, весом более 2.5 тонн. Теперь посетители выставки будут иметь представление о том, как выглядел этот гигант, живший на земле около 100 миллионов лет назад, который мог весить до 57 тонн.