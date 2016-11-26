На Кубе объявлен девятидневный траур: похороны Фиделя Кастро состоятся 4 декабря

Новости Кубы. На Кубе в связи с кончиной Фиделя Кастро объявлен девятидневный траур. Похороны лидера Кубинской революции состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.

Именно здесь началась освободительная борьба, которую в конце пятидесятых возглавил революционер.

Рауль Кастро, председатель Государственного совета и Совета министров Кубы:

Народ Кубы! С глубокой скорбью я сообщаю нашим гражданам, друзьям нашей страны и всему миру,

что 25 ноября в 22:29 лидер Кубинской революции Фидель Кастро Рус скончался.

По завещанию товарища Фиделя, его тело будет кремировано. Скоро организационная комиссия даст более подробную информацию о последних почестях, которые мы воздадим вождю Кубинской революции. К победе! Всегда!

Команданте больше нет. Поверить в эту новость многие не могут до сих пор. Великий революционер, реформатор и один из самых влиятельных лидеров XX века ушел на 91 году жизни,

причем буквально пару месяцев назад он отметил свой, как оказалось, последний юбилей.

Фидель Кастро, лидер Кубинской революции:

Путь каждого заканчивается, и мой не исключение. Но идеи кубинской революции обязательно останутся. Нашим братьям в Латинской Америке, да и всему миру, я хочу сказать –

Куба будет жить!

Возможно, это последний раз, когда я выступаю здесь, Но и это не остановит нас от того пути, который мы избрали. Мы вместе, мы едины и мы будем идти без остановки.

Еще полвека назад перспективный адвокат отказался от карьеры и семейного наследства, чтобы посвятить свою жизнь Кубе. «История меня оправдает!». Переходя на крик, заявляет закованный в наручники Кастро.

Тогда он обвинял режим Батисты, хотя сам находился на скамье подсудимых.

А после из 15 человек он вместе с Че Геварой создаст революционное движение. В освобожденный город Гавана Кастро въезжает на броневике, и на плечи команданте садится голубь.

С тех все кубинцы верят, что Фидель Кастро не просто лидер, а божий посланник,

подаривший острову свободу, за которую он боролся до последнего вздоха.

Фамилия Кастро переводится как верный. И своим взглядам он никогда не изменял, даже когда на него ополчились США: Фидель отказался делать из Острова Свободы типичную Банановую республику.

Но помощь пришла из другого полушария. СССР и Куба – братья навек.

Простить, что у них под боком недруг, Штаты не могли, так разгорелся Карибский Кризис, еще раз подтвердивший – Кастро не сломать.

Хотя пытались и не один раз. 634 покушения. Столько человек лидера революции пытались убить. Однако каждый раз его спасал случай.

Это породило мифы, что он либо бессмертный, либо не снимает бронежилет.

Ведь ходил Кастро всегда без охраны – так легче общаться с людьми. А миф про защиту под мундиром развеял в фирменной манере.

С особенным теплом Кастро относился к Беларуси. Впервые он постели Синеокую еще в 72 году. Причем он хотел в первую очередь попасть именно в Синеокую.

Побывал на Площади Победы, на Кургане Славы и Хатыни, где, по словам очевидцев, не мог сдержать слез.

И хотя в 90 Куба осталась без главного союзника в лице СССР, Остров Свободы остался верен дружественным связям с Беларусью. Фидель Кастро и Александр Лукашенко за последнюю четверть века виделись неоднократно.

Дважды команданте принимал главу государства у себя в Гаване.

А после уже его брат Рауль. Причем у нас установились хорошие взаимоотношения на всех уровнях.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Вот он ушёл, прожил 90 лет – это немало для человеческой жизни. Но, по-моему, его мудрость и его сердце, горящее таким огнём ради своего народа, оставит память у всего мира. Мы получили через Посольство Кубы его послание, где он излагает свои идеи, делился мыслями по каким-то международным вопросам. Всегда они были свежи, интересны.

Десять лет назад эль команданте оставил свой пост в пользу брата. Здоровье больше не позволяло активно руководить страной.

И, тем не менее, он оставался с Кубой до самого конца.

Кастро оставил страну не только с идеей. Благодаря политическому льву XX века у Кубы превосходное бесплатное образование, бесплатная медицина, на которую с завистью смотрят и многие западные страны. Его вечно тлеющую сигару, знаменитую болотную кепку и густую бороду навсегда запомнят поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История не просто оправдала команданте, а золотой нитью внесла в летопись его же словами «воин может погибнуть, его идеи – никогда».