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В результате лобового столкновения поездов в Иране погибли 36 человек

25 ноября 2016 16:11
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Новости Ирана. Лобовое столкновение поездов в иранской провинции Семнан. Оба пассажирских состава сошли с рельсов: по все еще не окончательным сведениям, погибли 36 человек. Ранения получили более 70.

Спасательная операция продолжается: ее серьезно осложняют снег с дождем и сильный ветер. Четыре вагона повреждены чрезвычайно серьезно – они сплющены силой удара и работа по извлечению оттуда жертв продолжается.

Причины катастрофы выясняются. В качестве наиболее вероятной версии произошедшего рассматривается ошибка диспетчера: второй поезд был направлен к перрону до того, как оттуда отошел первый, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Авария

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