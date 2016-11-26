Ушёл из жизни Фидель Кастро

Новости Кубы. Весь мир вспоминает человека-легенду. Ушёл непобеждённым из жизни Фидель Кастро.

Лидера Кубинской революции не стало на 91 году.

Большую часть жизни он руководил страной и до последнего оставался со своим народом. Последние 10 лет Фидель отошел от дел,

но для кубинского народа был не просто главой страны, а целой эпохой, символом надежды и свободы.

«История меня оправдает». С этих слов человек-легенда начал свою борьбу против режима Батисты в конце 1950. В тот момент он сидел на скамье подсудимых, а уже через несколько лет триумфально вошел в свободный Сантьяго.

Его непрошибаемость и твердая политическая позиция неоднократно давала о себе знать:

за 40 лет на Кастро старшего покушались 634 раза.

Однако никто и ничего, кроме времени, не сломил человека, который подарил Кубе второе название – Остров Свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.