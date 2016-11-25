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В США стартовала «черная пятница»

25 ноября 2016 16:13
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Новости США. «Черная пятница» стартовала в Соединенных Штатах. Для американцев это общенациональный день скидок по случаю Дня благодарения. У крупных супермаркетов и специализированных магазинов ожидающие выстраивались в многодневные очереди и даже устанавливали палатки.

Чтобы обеспечить максимально высокие продажи, некоторые магазины открывали свои двери в полночь с наступлением пятницы, хотя во многих регионах обывателям придется подождать еще несколько часов – пока не наступит утро. Торговля ждет в нынешнем году увеличения оборотов на 3,5%: в «Черную пятницу», как ожидается, ритейлеры наторгуют 700 миллиардов долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Скидки

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