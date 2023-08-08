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Антонов: переговоры по Украине в Саудовской Аравии без России не приведут к результату

08 августа 2023 08:06
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Посол России в Вашингтоне (США) Анатолий Антонов заявил, что проходящие в Саудовской Аравии переговоры по Украине не приведут к какому-либо итогу, поскольку Москва в таковых не участвует, сообщает РИА Новости.

Он обратил внимание на попытки Вашингтона продемонстрировать эффектную картину помощи США со стороны государств «Глобального Юга» с целью добиться изоляции России. Антонов задался вопросом, как возможно обсуждать темы, относящиеся к безопасности РФ, без учета ее государственных интересов. Он отметил, что в такой ситуации невозможно достичь конкретного результата.

# Международная политика # Анатолий Антонов

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