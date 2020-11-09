На Кубе эвакуировали около 25 тысяч человек. Из-за урагана «Эта» затоплена центральная часть страны

Новости Кубы. Последствия мощного урагана «Эта» устраняют в Республике Куба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 28 метров в секунду. Он валил деревья и столбы, срывал с домов крыши. Из-за сильных ливней оказалась затоплена центральная часть страны. Властям пришлось эвакуировать из пострадавших районов около 25 тысяч человек. Специалистам лишь предстоит оценить нанесенный ущерб. Жертвами шторма «Эта» в Гондурасе и Гватемале стали более 60 человек. Цифры продолжают расти