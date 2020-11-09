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На Кубе эвакуировали около 25 тысяч человек. Из-за урагана «Эта» затоплена центральная часть страны

09 ноября 2020 09:05
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Новости Кубы. Последствия мощного урагана «Эта» устраняют в Республике Куба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кубе эвакуировали около 25 тысяч человек. Из-за урагана «Эта» затоплена центральная часть страны-1

Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 28 метров в секунду. Он валил деревья и столбы, срывал с домов крыши. Из-за сильных ливней оказалась затоплена центральная часть страны. Властям пришлось эвакуировать из пострадавших районов около 25 тысяч человек. Специалистам лишь предстоит оценить нанесенный ущерб.

Жертвами шторма «Эта» в Гондурасе и Гватемале стали более 60 человек. Цифры продолжают расти

На Кубе эвакуировали около 25 тысяч человек. Из-за урагана «Эта» затоплена центральная часть страны-4

Ранее шторм пронесся по Никарагуа, Гватемале, Мексике и Гондурасу, став причиной разрушений и гибели десятков человек. Сотни граждан до сих пор числятся пропавшими без вести. В данный момент «Эта» приближается к побережью Флориды. Губернатор штата объявил в регионе чрезвычайное положение. Закрыты пляжи и порты, не работает общественный транспорт.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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