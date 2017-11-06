На Кубани во время гонок квадроцикл наехал на зрителей

Новости России. На Кубани водитель квадроцикла врезался в толпу на гонках. Инцидент произошел 5 ноября.

По данным СМИ, пострадали два человека. Им оказали помощь на месте происшествия. Сейчас жизнь пострадавших вне опасности.

На YouTube появилось видео, которое снял свидетель столкновения. На кадрах заметно, как водитель транспортного средства не справился с управлением и квадроцикл сбил зрителей, которые наблюдали за заездом.