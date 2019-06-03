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Растёт число пострадавших при взрывах в Дзержинске

03 июня 2019 19:03
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Новости России. В российском Дзержинске растёт число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Различные травмы получили 116 человек. Это как сотрудники предприятия, так и жители прилегающих территорий. 18 человек находятся в больнице.

Растёт число пострадавших при взрывах в Дзержинске-1

Напомним, инцидент произошёл 1 июня в цехе по производству тротила.

Взрыв на заводе в российском Дзержинске. Появились фото с места ЧП

В ходе работ произошло несколько взрывов, после чего начался сильный пожар. Взрывной волной были повреждены 180 зданий.

Растёт число пострадавших при взрывах в Дзержинске-4

В городе и близлежащих поселениях объявлен режим чрезвычайной ситуации. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

# Взрыв # Фотофакт

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