Гутерриш обратился к Путину с предложением по зерновой сделке

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо по поводу продления зерновой сделки. Об этом проинформировал представитель главы организации Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

В обращении изложено предложение, которое направлено на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения черноморской инициативы, уточнил Дюжаррик. Генсек ООН просит устранить препятствия для операций Россельхозбанка, обеспечить отправку украинского зерна через Черное море.

Отмечается, что ООН ждет ответ на письмо от Москвы, а генеральный секретарь готов держать контакт с Российской Федерацией.

Срок действия зерновой сделки завершается 17 июля текущего года. В Москве заявляли, что пока предпосылок для ее продления не видят. Договоренности в отношении российской стороны не выполнены.