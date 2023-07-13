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Гутерриш обратился к Путину с предложением по зерновой сделке

13 июля 2023 06:12
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Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо по поводу продления зерновой сделки. Об этом проинформировал представитель главы организации Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости. 

В обращении изложено предложение, которое направлено на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения черноморской инициативы, уточнил Дюжаррик. Генсек ООН просит устранить препятствия для операций Россельхозбанка, обеспечить отправку украинского зерна через Черное море. 

Отмечается, что ООН ждет ответ на письмо от Москвы, а генеральный секретарь готов держать контакт с Российской Федерацией. 

Срок действия зерновой сделки завершается 17 июля текущего года. В Москве заявляли, что пока предпосылок для ее продления не видят. Договоренности в отношении российской стороны не выполнены. 

# Международная политика # Антониу Гутерриш # Владимир Путин

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