На итальянском острове Стромболи извержение вулкана вызвало цунами

Новости Италии. На итальянском острове Стромболи власти повысили уровень опасности из-за мощного извержения одноименного вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный взрыв вызвал цунами, на берег обрушились волны высотой около двух метров. Департамент гражданской защиты призвал местных жителей быть предельно осторожными и соблюдать все меры безопасности. Вулкан Стромболи постоянно активен и знаменит частыми маленькими извержениями, наблюдаемыми из разных точек острова и окружающего моря.