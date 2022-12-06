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На итальянском острове Стромболи извержение вулкана вызвало цунами

06 декабря 2022 07:28
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Новости Италии. На итальянском острове Стромболи власти повысили уровень опасности из-за мощного извержения одноименного вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На итальянском острове Стромболи извержение вулкана вызвало цунами-1

Сильный взрыв вызвал цунами, на берег обрушились волны высотой около двух метров. Департамент гражданской защиты призвал местных жителей быть предельно осторожными и соблюдать все меры безопасности. Вулкан Стромболи постоянно активен и знаменит частыми маленькими извержениями, наблюдаемыми из разных точек острова и окружающего моря.

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# Природные катаклизмы # Новости Италии # Фотофакт

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