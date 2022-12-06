Жители Латвии недовольны высокими зарплатами чиновников

Новости Латвии. Жители Латвии возмущаются: на дворе кризис, а местные чиновники и депутаты поднимают себе зарплаты. Есть даже петиция. Уже собрано 10 тысяч подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этого достаточно для ее рассмотрения в парламенте. Люди требуют заморозить зарплаты ведущих госчиновников и депутатов Сейма на их нынешнем уровне. Стоит отметить, что в проекте госбюджета на следующий год уже дополнительно выделено 3 миллиона евро. Эти деньги должны пойти на повышение зарплат людям, которые занимают политические должности. Если план госбюджета примут в таком виде, то зарплата премьер-министра вырастет более чем на 50 %, а спикера Сейма и вовсе на 75 %.