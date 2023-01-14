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На газопроводе в Литве произошёл взрыв. Подробности ЧП

14 января 2023 07:58
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Новости Литвы. И без того непростая энергетическая ситуация в Литве осложнилась после взрыва на магистральном газопроводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он произошел вечером 13 января.

На газопроводе в Литве произошёл взрыв. Подробности ЧП-1

Пламя достигало 50 метров в высоту. Локализовать пожар удалось не сразу. Вероятной причиной произошедшего стал технический сбой. Об этом сообщил директор Литовского центра управления кризисными ситуациями. По предварительным данным полиции, пострадавших нет. Все жители близлежащей деревни были эвакуированы. На месте продолжает дежурить пожарная служба.

На газопроводе в Литве произошёл взрыв. Подробности ЧП-4

Данный газопровод используется для подачи голубого топлива в северную часть Литвы, а также его транспортировки в Латвию.

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# Взрыв # Нямунас Бикнюс # Новости Литвы # Фотофакт

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