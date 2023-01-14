На газопроводе в Литве произошёл взрыв. Подробности ЧП

Новости Литвы. И без того непростая энергетическая ситуация в Литве осложнилась после взрыва на магистральном газопроводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он произошел вечером 13 января.

Пламя достигало 50 метров в высоту. Локализовать пожар удалось не сразу. Вероятной причиной произошедшего стал технический сбой. Об этом сообщил директор Литовского центра управления кризисными ситуациями. По предварительным данным полиции, пострадавших нет. Все жители близлежащей деревни были эвакуированы. На месте продолжает дежурить пожарная служба.