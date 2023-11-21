Согласно данным последнего опроса, проведенного национальной компанией по изучению общественного мнения и рынка, 74 % населения высказались отрицательно о деятельности Ингриды Шимоните. В антилидерах также глава литовского МИД. Почти 80 % опрошенных считают провальной его внешнюю политику. В этом нет ничего удивительного. Вильнюс рассорился со многими странами в угоду требованиям Вашингтона. За последние несколько лет литовское правительство умудрилось испортить отношения с Китаем, Россией, Беларусью. В результате экономика страны потеряла миллиарды долларов доходов, население нищает, но официальный Вильнюс продолжает политику безумия.