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Правительство Литвы теряет рейтинг доверия

21 ноября 2023 11:50
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Литовские политики с рекордной скоростью теряют доверие народа. Крайнее недовольство людей вызывает работа премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Литвы теряет рейтинг доверия-1

Согласно данным последнего опроса, проведенного национальной компанией по изучению общественного мнения и рынка, 74 % населения высказались отрицательно о деятельности Ингриды Шимоните. В антилидерах также глава литовского МИД. Почти 80 % опрошенных считают провальной его внешнюю политику. В этом нет ничего удивительного. Вильнюс рассорился со многими странами в угоду требованиям Вашингтона. За последние несколько лет литовское правительство умудрилось испортить отношения с Китаем, Россией, Беларусью. В результате экономика страны потеряла миллиарды долларов доходов, население нищает, но официальный Вильнюс продолжает политику безумия.

Правительство Литвы теряет рейтинг доверия-4

Из-за неспособности решать накопившиеся проблемы огромное раздражение у литовцев вызывает и министр экономики. Об этом высказались 77 % опрошенных. Похоже, что литовцы окончательно разочаровались в своем правительстве. 80 % респондентов хотели бы возвращения к власти экс-президента страны Валдаса Адамкуса, который правил с 1998 по 2009 годы.

# Международная политика # Ингрида Шимоните # Валдас Адамкус # Новости Литвы # Фотофакт

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