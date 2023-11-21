Прямой эфир

Минфин Германии заблокировал часть бюджета

21 ноября 2023 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минфин Германии заблокировал часть бюджета страны. Теперь сократится финансирование не только всех министерств, но даже мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минфин Германии заблокировал часть бюджета-1

В зоне безопасности оказались лишь бундестаг и Конституционный суд ФРГ. Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и только с одобрения Минфина.

Столь радикальные меры приняты, чтобы избежать непосильной нагрузки на бюджет, в котором и так уже образовалась большая финансовая дыра.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Правительство Литвы теряет рейтинг доверия
21 ноября 2023 11:50

Правительство Литвы теряет рейтинг доверия

МИД Катара заявил, что переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую
21 ноября 2023 10:37

МИД Катара заявил, что переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

Зеленский отверг идею мирных переговоров с Россией, невзирая на тяжелое положение ВСУ
21 ноября 2023 10:24

Зеленский отверг идею мирных переговоров с Россией, невзирая на тяжелое положение ВСУ