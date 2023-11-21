Минфин Германии заблокировал часть бюджета страны. Теперь сократится финансирование не только всех министерств, но даже мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне безопасности оказались лишь бундестаг и Конституционный суд ФРГ. Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и только с одобрения Минфина.

Столь радикальные меры приняты, чтобы избежать непосильной нагрузки на бюджет, в котором и так уже образовалась большая финансовая дыра.