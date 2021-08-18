На фоне событий в Афганистане мировые политики резко высказываются в адрес Байдена. Что сказал президент Чехии?

Так, президент Чехии заявил о своем сомнении в легитимности НАТО и в открытую указал на утрату США престижа мирового лидера.

На фоне событий в Афганистане мировые политики заговорили о недоверии к обещаниям официального Вашингтона. Многие резко высказываются в адрес американского лидера Джо Байдена, действия которого спровоцировали сложившуюся ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милош Земан, президент Чехии: Мы должны понимать, что, увеличивая расходы на оборону, мы ожидаем от них некоторой отдачи, а именно – защиты от международного терроризма. Если НАТО здесь потерпит неудачу, это также должно привести к переоценке наших оборонных расходов и большему упору на национальную оборону.

Резкие заголовки о действиях Америки в Афганистане, война в котором обошлась США в 2 триллиона долларов и почти 2 300 жизней солдат, появляются и в американских СМИ. Журналисты буквально забрасывают Байдена политическими обвинениями.

По данным последнего опроса, рейтинг американского лидера упал до 46 %. Это самый низкий показатель оценки его деятельности за время президентства. Недовольство американцев прежде всего вызвала политика в Афганистане. Немалое раздражение вызывает и обстановка с коронавирусом в стране (подробнее здесь).