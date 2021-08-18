Прямой эфир

Рейтинг Джо Байдена за несколько дней упал на 7%. Чем недовольны американцы?

18 августа 2021 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Рейтинг президента США Джо Байдена упал до 46 %. Таковы данные опроса, в котором участвовали более 2 000 американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг Джо Байдена за несколько дней упал на 7%. Чем недовольны американцы?-1

Оценку деятельности проводило агентство Reuters. По сравнению с предыдущим исследованием, опубликованным 13 августа, за несколько дней рейтинг поддержки упал на 7 %. Это самый низкий показатель оценки деятельности Байдена за его президентство. Недовольство американцев прежде всего вызвала политика главы Белого дома в Афганистане. Немалое раздражение вызывает и обстановка с коронавирусом в стране.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Талибы сделали первые заявления после захвата власти. Они хотят мирных отношений с другими государствами
18 августа 2021 07:36

Талибы сделали первые заявления после захвата власти. Они хотят мирных отношений с другими государствами

Госпитализация на четверть превышает выписки. В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом
18 августа 2021 06:46

Госпитализация на четверть превышает выписки. В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом

В Японии сильно возросло количество заболевших коронавирусом. Власти заявили, что локдаун объявлять не будут
18 августа 2021 06:36

В Японии сильно возросло количество заболевших коронавирусом. Власти заявили, что локдаун объявлять не будут