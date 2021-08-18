Рейтинг Джо Байдена за несколько дней упал на 7%. Чем недовольны американцы?

Новости США. Рейтинг президента США Джо Байдена упал до 46 %. Таковы данные опроса, в котором участвовали более 2 000 американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценку деятельности проводило агентство Reuters. По сравнению с предыдущим исследованием, опубликованным 13 августа, за несколько дней рейтинг поддержки упал на 7 %. Это самый низкий показатель оценки деятельности Байдена за его президентство. Недовольство американцев прежде всего вызвала политика главы Белого дома в Афганистане. Немалое раздражение вызывает и обстановка с коронавирусом в стране.