На Филиппинах из-за шторма «Налджи» погибли 158 человек

Новости Филиппин. Число жертв шторма «Налджи» на Филиппинах достигло 158 человек. Уничтожено 22 тысячи домов, значительная часть дорог, мостов и инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отдельных районах остаются проблемы со связью и водоснабжением. В городах действует режим бедствия. В связи с ударом стихии отменены занятия в школах, остановлена работа предприятий. Более миллиона человек эвакуированы в специальные центры и пока не могут вернуться домой. Всего же «Налджи» затронул более 4 миллионов филиппинцев.