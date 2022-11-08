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На Филиппинах из-за шторма «Налджи» погибли 158 человек

08 ноября 2022 08:14
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Новости Филиппин. Число жертв шторма «Налджи» на Филиппинах достигло 158 человек. Уничтожено 22 тысячи домов, значительная часть дорог, мостов и инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Филиппинах из-за шторма «Налджи» погибли 158 человек-1

В отдельных районах остаются проблемы со связью и водоснабжением. В городах действует режим бедствия. В связи с ударом стихии отменены занятия в школах, остановлена работа предприятий. Более миллиона человек эвакуированы в специальные центры и пока не могут вернуться домой. Всего же «Налджи» затронул более 4 миллионов филиппинцев.  

Шторм «Налджи» на Филиппинах унёс жизни более 150 человек (тут подробности).  

# Наводнение # Новости Филиппин # Фотофакт

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